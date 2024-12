Thợ độ Việt 'hô biến' xe sang Lexus LX 570 2008 lên đời 2021, tốn tới 700 triệu

Chiếc xe sang Lexus LX 570 đời 2008 vốn có thiết kế đơn điệu trở nên hầm hố, hiện đại hơn sau khi chủ xe chi hơn 700 triệu nâng cấp lên đời 2021. Tại Việt Nam, Lexus LX được nhiều đại gia ưa chuộng dù giá bán không rẻ khi dao động từ 8,1 đến 9,2 tỷ đồng với mẫu LX 600 nhập khẩu chính hãng hiện tại. Thế hệ cũ là LX 570 thậm chí được nhập khẩu tư nhân từ thị trường Trung Đông hay Mỹ, với giá bán đắt đỏ hơn. Trải qua bốn thế hệ với nhiều thay đổi khác nhau, nhiều ý kiến cho rằng mẫu LX 570 sản xuất từ năm 2015-2021 có thiết kế ấn tượng, hầm hố nhất, đặc biệt là phiên bản Super Sport. Do đó, nhiều đại gia Việt đã chọn cách nâng cấp xe dù chi phí rẻ hơn đáng kể so với việc bỏ ra 8 tỷ để mua xe mới. Chiếc LX 570 đời 2008 này là một ví dụ điển hình. Chia sẻ với báo VietNamNet, anh Nguyễn Xuân Phú - đại diện đơn vị thi công độ xe – cho biết, chi phí để nâng cấp chiếc SUV hạng sang này ở mức hơn 700 triệu đồng, bao gồm bộ bodykit ở ngoại thất, bộ mâm và toàn bộ khoang nội thất. Thời gian hoàn thiện tốn khoảng nửa tháng. Lexus LX 570 2008 (bên trái) và sau khi lên đời 2021 (bên phải) So với nguyên bản, diện mạo chiếc Lexus LX 570 2008 đã trở nên hầm hố, thể thao hơn rất nhiều nhờ bộ bodykit của mẫu LX 570 Super Sport 2021. Phần đầu xe với lưới tản nhiệt sơn đen, xung quanh là ốp viền mạ crôm sáng bóng. Cụm đèn chiếu sáng dạng Bi-LED của đời 2008 cũng nâng cấp lên loại đèn LED hiện đại của đời 2021, đi kèm dải LED viền góc cạnh ấn tượng hơn. Tương tự, LX 2008 vốn sử dụng cụm đèn hậu đơn giản như “người anh em” Toyota Land Cruiser cùng đời. Do đó, bản nâng cấp đã thay mới cụm đèn hậu cách điệu từ logo Lexus, mang giao diện bắt mắt và sang trọng hơn nhờ thanh viền mạ crôm. Đặc biệt, trụ D của xe được tinh chỉnh để ốp kính hai bên sườn giống như mẫu LX mới. Kích thước chiều dài rộng cao của xe lần lượt là 4.995 1.970 1.920 mm cùng chiều dài cơ sở 2.850 mm. Khoảng sáng gầm lên tới 225 mm. Nhiều chủ xe chọn cách nâng cấp nội thất lên bản MBS gồm 4 chỗ ngồi để tạo sự thoải mái, rộng rãi cho hàng ghế sau. Tuy nhiên, chủ chiếc LX 570 này chọn cách giữ nguyên cấu hình 7 chỗ ngồi. Hiện nay, đa số mẫu Lexus LX 2008 trên thị trường sử dụng bộ mâm đa chấu to bản. Vì vậy, sau khi hoàn thiện bộ bodykit, chủ xe còn mua thêm bộ la-zăng đa chấu mạ crôm kích thước 20 inch, mang thiết kế thanh mảnh để thay thế “dàn chân” cũ. Khoang nội thất của xe tốn nhiều tiền hơn để nâng cấp, với tổng chi phí hơn 400 triệu đồng. Phía sau vô-lăng vẫn dùng bảng đồng hồ cơ truyền thống, tuy nhiên vô-lăng đã thay bằng loại mới thiết kế tinh tế hơn. Bên cạnh đó, bảng điều khiển trung tâm, khu vực cần số, màn hình giải trí trung tâm cùng hệ thống các nút bấm vật lý trên LX 2008 thay hoàn toàn sang bản 2021, đi kèm ốp gỗ cao cấp giống như xe mới. Ghế ngồi được bọc lại da màu nâu, điểm xuyết bằng đường chỉ khâu màu trắng. Hàng ghế thứ hai của xe có thêm hai màn hình giải trí, gắn trên lưng hàng ghế đầu. Hàng ghế thứ ba dù ít sử dụng cũng làm mới toàn bộ. Ngoài ra, ốp trong cửa đều thay mới ốp gỗ trang trí màu nâu, bọc da như mẫu LX 570 2021. Lexus LX 570 2008 được trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên, dung tích 5.7 lít, sản sinh công suất tối đa 383 mã lực và 546 Nm mô-men xoắn cực đại. Sức mạnh truyền đến bốn bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu đường đô thị/ngoài đô thị/hỗn hợp của xe lần lượt là 20, 13 và 16 lít/100 km.