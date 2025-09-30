Thịt trâu chọi Đồ Sơn cao kỷ lục 5 triệu đồng/kg, khách vẫn chen mua

Ghi nhận của PV VietNamNet, lượng khách về xem Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm nay giảm nhiều. Không ít người rời sân khá sớm, ngay sau vài kháp đấu (trận đấu) của vòng loại. Họ ra ngoài xem qua màn hình ti vi lớn được Ban tổ chức bố trí và chủ yếu là chờ mua thịt trâu rồi ra về.

Du khách chen chân mua thịt trâu vòng loại.

Ngay sau những kháp đấu đầu tiên của vòng loại, như cặp 08 - 11 hay 01 - 07, trâu thua được giết mổ nhanh chóng và bày bán cho du khách. Khu vực bán thịt trâu được bố trí bên ngoài Sân vận động Đồ Sơn. Thịt trâu vòng loại có giá trung bình khoảng 3 triệu đồng/kg.