Thịt heo bị 'tố', C.P. Việt Nam làm điều chưa từng có tại các quầy hàng

Ghi nhận của PV VietNamNet chiều 4/6 tại siêu thị Tops Market ở Nguyễn Xiển (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), các sản phẩm của C.P. Việt Nam như thịt heo, xúc xích, thịt gà... vẫn được bày bán bình thường.

Điều khác biệt là tại các quầy hàng, C.P có dán thêm tờ thông báo với nội dung thể hiện "Cam kết từ thương hiệu CP".

"Trước những thông tin sai lệch, chúng tôi xin khẳng định sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn sinh học; tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm ISO 9001:2015, ISO 22000:2018; được hàng triệu khách hàng tin dùng mỗi ngày", tờ thông báo viết rõ cam kết "minh bạch, trung thực và đặt sức khoẻ người tiêu dùng lên hàng đầu".