'Thịt bò Wagyu Nhật Bản cao cấp’ làm từ thịt trâu ở Hoài Đức

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với lực lượng công an bất ngờ kiểm tra nhà máy sản xuất của Công ty CP Thực phẩm Hida (thôn Dền, xã Hoài Đức, Hà Nội). Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhân viên đang thực hiện hành vi bơm tinh chất phụ phẩm vào thịt để tạo vân mỡ, "biến hóa" thịt trâu thành thịt bò mang nhãn hiệu Hidasan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng tâm lý ưa chuộng thịt bò có vân mỡ cao cấp, đặc biệt là loại Wagyu kiểu Nhật Bản, các đối tượng đã móc nối sản xuất hàng giả.