Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân đảm nhận nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đến tháng 3/2026

Theo lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, dù Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân đã có quyết định nghỉ hưu và thôi chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhưng theo quy định đại biểu Quốc hội, bà Xuân vẫn thực hiện nhiệm vụ được giao đến hết nhiệm kỳ, tức là đến tháng 3-2026, khi bầu cử Quốc hội khóa mới.

Như PLO đã thông tin, ngày 28-5, Công an tỉnh ĐắK Lắk công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với hai phó giám đốc công an tỉnh này.