Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

Sáng nay, tại Thanh Hóa diễn ra hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ông Nguyễn Hoài Anh và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong (bên phải). Ảnh: CTV

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong - Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.