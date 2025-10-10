Thiếu tướng Ngô Thanh Bình công khai đường dây nóng kèm cam kết mạnh mẽ

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) công khai đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh về tội phạm, tệ nạn ma túy.

Ngày 10/10, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình - Cục trưởng C04 công khai đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh, tố giác của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đường dây nóng với đầu số 0769.04.04.04 sẽ được duy trì hoạt động 24/24h. Số điện thoại sẽ nhận thông tin qua cuộc gọi thoại (bao gồm gọi thông thường và gọi qua ứng dụng Zalo) cũng như tin nhắn.

z7100628429895_05253c95f83f1213963499a46236ab63.jpg
Mọi phản ánh về tệ nạn, tội phạm ma túy được gửi thẳng đến Cục trưởng Cục C04

Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin; đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật.

Từ ngày 1/7 đến nay, cả nước đã phát hiện gần 400 vụ và 2.000 đối tượng thuộc loại tội phạm tổ chức, chứa chấp và sử dụng ma túy. Theo số liệu của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, 9 tháng năm 2025, cả nước có 300.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện trong cơ sở cai nghiện; con số này hàng năm tăng khoảng 10% và luôn tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
