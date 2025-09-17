Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình: Nếu ô tô, xe máy cứ đi hỗn hợp thì không thể an toàn

Mới đây, tại cuộc họp giữa Cục CSGT (Bộ Công an), Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam (cùng thuộc Bộ Xây dựng), Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT có xuất về việc nghiên cứu tổ chức lại giao thông để tách làn ô tô, xe máy đi riêng, phương tiện đi lại bớt lộn xộn và an toàn hơn.

Ô tô, xe máy đi lộn xộn trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội). Ảnh: Đình Hiếu

Vị Cục trưởng Cục CSGT đưa ra thực tế, ở nhiều tuyến đường tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM... đang cho phương tiện đi hỗn hợp, dẫn đến tình trạng phương tiện đi lại lộn xộn, gây mất an toàn giao thông.

"Như ở Nhật Bản, độ rộng của làn xe dao động từ 3,3 - 3,5 mét nhưng tại nước ta mỗi làn rộng đến 3,75 mét. Tuy nhiên có tình trạng đường 2 làn xe có đến đến 3 ô tô dàn hàng ngang đi khiến tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông", Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết.