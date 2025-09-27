Thiếu tướng công an trực tiếp lấy lời khai nghi phạm giết 3 người trong đêm

Ngày 27/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ Vũ Phương Nhung, nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối 26/9, vụ án mạng nêu trên đã xảy ra tại hai địa điểm khác nhau là Khu công nghiệp Phú Hà (thuộc phường Phong Châu) và phường Vân Phú.

Ngay khi nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình, khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, rà soát đối tượng. Kết quả, trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã bắt giữ được Vũ Phương Nhung - nghi phạm gây ra vụ trọng án nêu trên.