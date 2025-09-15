Thiếu tướng công an chỉ huy đột kích 4 tụ điểm 'bay lắc', 148 dân chơi sa lưới

Trưa 15/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa triệt xóa hàng loạt tụ điểm "bay lắc" trên địa bàn. Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Các địa điểm bị lực lượng chức năng đột kích gồm 1 quán karaoke cùng 3 nhà nghỉ không có bảng hiệu trên địa bàn phường Diên Hồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, hơn 300 cán bộ cùng trang thiết bị nghiệp vụ đã đồng loạt đột kích, kiểm tra các tụ điểm “bay lắc” nói trên.