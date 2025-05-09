Thiếu tướng 95 tuổi ra mắt hồi ký 'Chiến trường và quê hương'

Ngày 5/9, Tổ chức Trái tim người lính tổ chức lễ trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam bộ sưu tập di ảnh chân dung Tự hào Công an nhân dân Việt Nam và ra mắt hồi ký Chiến trường và quê hương của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng - Chủ tịch Tổ chức Trái tim người lính, người khởi xướng hoạt động phục dựng màu cho các di ảnh đen trắng của các anh hùng liệt sĩ cho biết: "Do đặc thù bảo mật của ngành công an, việc sưu tầm hình ảnh cán bộ qua các thời kỳ kháng chiến gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn những chân dung tiêu biểu nhất để nhóm họa sĩ trẻ của Trái tim người lính phục dựng và công khai trao tặng, góp phần tri ân những người có công với nước và truyền lửa cho thế hệ trẻ".