Thiếu tá công an ở Đắk Lắk hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Nguyễn Văn Ty khi bị bắt.

Theo Báo cáo của Công an xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk), ngày 8/9, trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc bị Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc) dùng dao đâm dẫn đến hy sinh.

Trước đó, Tổ công tác Công an xã Xuân Lộc gồm 5 cán bộ được giao nhiệm vụ truy tìm Nguyễn Văn Ty đối tượng liên quan vụ gây thương tích cho chị dâu là Nguyễn Thị Kết (SN 1989) xảy ra tối 7/9.

Khoảng 10h30 cùng ngày, khi phát hiện lực lượng công an ở gần nhà, Ty bỏ chạy. Lực lượng công an truy đuổi đến rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc thì mất dấu đối tượng.