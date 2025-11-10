Thiếu tá công an lặn xuống dòng nước lũ phá khóa cửa, cứu sống hai mẹ con mắc kẹt

Ngày 10/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiến sĩ công an dũng cảm lặn mình trong dòng nước lũ, phá khóa cổng nhà dân để cứu hai mẹ con đang mắc kẹt bên trong. Hình ảnh xúc động này nhanh chóng thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của cộng đồng.

Trong làn nước lũ đục ngầu, người chiến sĩ ấy đã lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ với tất cả tinh thần quả cảm và trách nhiệm. Hành động của anh đã khiến nhiều người cảm phục và xúc động.

Được biết, người chiến sĩ trong clip là Thiếu tá Mai Thế Kiên, Phó Trưởng Công an xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Khi phát hiện hai mẹ con bị mắc kẹt trong ngôi nhà bị ngập nước, Thiếu tá Kiên đã không do dự lặn xuống dòng nước sâu gần 2 mét để phá khóa cổng, đưa họ ra ngoài an toàn.

“Hai mẹ con vì sợ tài sản bị cuốn trôi nên đã khóa cửa lại. Khi lực lượng chức năng đến, buộc phải lặn xuống để phá khóa mới có thể tiếp cận và đưa họ ra khỏi nhà an toàn,” Thượng tá Lê Tiến Toàn, Trưởng Công an xã Bố Hạ chia sẻ với phóng viên VietNamNet.