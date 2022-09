Thiếu nữ ở Thái Bình bị 5 kẻ lừa bán với giá 2,5 triệu đồng

Chiều 6/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Các bị can gồm: Lê Trung Sơn (SN 2006, trú tại xã Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình); Phạm Duy Phúc (SN 2004, ở xã Phúc Khánh, Hưng Hà, Thái Bình); Hà Thị Vân Khánh (SN 1999, trú tại xã Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình); Trần Xuân Thành (SN 2004) và Nguyễn Văn Trường (SN 1990, đều trú tại huyện An Lão, TP Hải Phòng).