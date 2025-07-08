Thiếu nữ 14 tuổi bị nhóm người nghi là hàng xóm đánh dã man, sang nhà bắt gỡ clip

Ngày 7/8, lãnh đạo xã Trần Đề (TP Cần Thơ) cho biết, đã nắm được thông tin vụ một thiếu nữ bị nhóm người đánh hội xảy ra trên địa bàn.

Phía địa phương sau đó cử cán bộ đến thăm hỏi, đưa bé gái đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý vụ việc.