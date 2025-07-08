Thiếu niên ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, anh rể tiết lộ một biểu hiện lạ

Ngày 7/8, đại diện Công an xã Xuân Trường (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Đặng Minh Lâm (15 tuổi, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) về việc Lâm rời khỏi nhà chị gái ở xã Xuân Trường từ sáng 4/8 và hiện vẫn chưa liên lạc được.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và phát thông báo tìm kiếm trên các phương tiện thông tin đại chúng.