Thiếu niên ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, anh rể tiết lộ một biểu hiện lạ

Trọng Tùng| 07/08/2025 07:33

Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình đã rời khỏi nhà vào sáng sớm ngày 4/8 rồi mất liên lạc, khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Ngày 7/8, đại diện Công an xã Xuân Trường (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Đặng Minh Lâm (15 tuổi, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) về việc Lâm rời khỏi nhà chị gái ở xã Xuân Trường từ sáng 4/8 và hiện vẫn chưa liên lạc được.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và phát thông báo tìm kiếm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

a602041d1da894f6cdb9.jpg
Em Đặng Minh Lâm. Ảnh: MVH

Anh Mai Văn Hiệp (33 tuổi, anh rể của Lâm, trú tại xã Xuân Trường) cho biết, Lâm lên nhà anh chị chơi từ 2 tháng trước, hàng ngày phụ trông cháu và in đơn hàng giúp anh chị. Mỗi tháng, Lâm được chị gái cho khoảng 2–3 triệu đồng để tiết kiệm.

Theo anh Hiệp, tối 3/8, Lâm bất ngờ rủ anh đi uống bia nhưng do bận việc nên anh đã hẹn em dịp khác. Đến khoảng 5h sáng 4/8, Lâm đi bộ rời khỏi nhà. Khi đi, em mặc quần áo màu đen, đeo balo màu xanh. Một số người dân cho biết, đã nhìn thấy Lâm lên xe khách chạy tuyến Giáp Bát (Hà Nội) vào khoảng 6h cùng ngày.

“Trước khi bỏ đi, Lâm đập lợn tiết kiệm, lấy được khoảng 3 triệu đồng mang theo, còn chiếc điện thoại thường dùng thì để lại ở nhà”, anh Hiệp nói.

Từ khi con trai bỏ đi, bà Lê Thị Ánh (SN 1976, trú tại xã Hải Thịnh) đã rất suy sụp, chỉ quanh quẩn ngóng tin con.

Hiện, công an địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình, nỗ lực tìm kiếm để sớm đưa Lâm trở về an toàn.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/thieu-nien-15-tuoi-o-ninh-binh-dot-nhien-mat-tich-cong-an-vao-cuoc-tim-kiem-2429498.html
