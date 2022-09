Thiếu niên bị cảnh sát đuổi theo đánh đập nói gì?

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Sóc Trăng có thông cáo báo chí liên quan vụ việc trên. Theo đó, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ Sene ĐolTa trên tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thị xã Vĩnh Châu phát hiện người điều khiển mô tô nhãn hiệu Exciter 150 cm3 chở theo người khác chạy ngược chiều. Nghi vấn người lái xe sử dụng rượu bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện phân khối lớn tham gia giao thông, Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

“Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không những không chấp hành, mà còn tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, chèn ép xe của Tổ tuần tra, lạng lách, đánh võng trên đoạn đường gần 30km, qua các tuyến đường Nam Sông Hậu (Xẻo Me) - Lê Lai - Trưng Nhị - 30/4 - Huyện lộ 43 - Nam Sông Hậu (xã Vĩnh Hải). Khi đến địa bàn thuộc ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải mới dừng được phương tiện. Lúc này, một số đồng chí trong Tổ tuần tra không kiềm chế được nóng giận, đã có hành vi sử dụng bạo lực (dùng tay, chân, gậy nhựa điều khiển giao thông, mũ bảo hiểm đánh 2 thanh niên như trong video clip), sau đó, đưa người và phương tiện về trụ sở Công an thị xã”, trích thông cáo báo chí của Công an tỉnh Sóc Trăng.

Thông cáo báo chí ngày 29/9 của Công an tỉnh Sóc Trăng.

Cũng theo thông cáo báo chí trên, người điều khiển xe đã thừa nhận hành vi vi phạm gồm các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông; Điều khiển xe lạng lách trên đường bộ ngoài đô thị; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Người chưa đủ 18 tuổi nhưng điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 100 cm3.