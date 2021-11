Thiếu niên 16 tuổi dùng tài khoản ảo tấn công Báo điện tử VOV

Your browser does not support the audio element.

Chiều 17/11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.T. (16 tuổi, trú huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) về hành vi "Cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống thông tin".

Trước đó, ngày 12/6, Báo điện tử VOV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam bị một số tài khoản ảo tấn công nhiều nền tảng nhằm phản đối loạt bài viết về bà Nguyễn Phương Hằng.