Thiều Bảo Trâm: 'Người ấy đã lừa dối mình và có người khác'

Ngày 11/4 vừa qua, Thiều Bảo Trâm trở lại với bản ballad Sau Lưng Anh có Ai Kìa.

Đáng chú ý nhất trong MV của Thiều Bảo Trâm chính là nhân vật vào vai "tiểu tam". Không biết vô tình hay hữu ý, nhân vật này được nhiều người liên tưởng đến "nàng thơ" của Sơn Tùng - diễn viên Hải Tú.

Đa số ý kiến của netizen cho rằng nữ diễn viên này có gương mặt lạnh như Hải Tú. Chưa kể mái tóc ngắn và lối ăn mặc trong MV của nhân vật cũng gây liên tưởng đến hình ảnh Hải Tú trong buổi ra mắt MV Chúng Ta Của Hiện Tại cách đây khá lâu.