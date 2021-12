Thiều Bảo Trâm lộ giọng hát thật, phản ứng netizen bất ngờ

Có thể thấy, ngay cả khi tắt nhạc, giọng hát của Thiều Bảo Trâm vẫn rất đều đặn, cô nàng có thể trình bày bản hit của mình một cách mượt mà, không vấp lỗi.

Dù không sở hữu giọng ca nội lực, tuy nhiên khả năng ca hát của nữ ca sĩ đã được khán giả đánh giá cao.