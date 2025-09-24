Thiều Bảo Trâm lộ ảnh quá khứ từng biểu diễn tại sự kiện nghi quảng cáo web cá độ?

Mới đây, nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng vướng tranh cãi lớn khi MV mới ra mắt - Anh Em Trước Sau Như Một - xuất hiện nhiều hình ảnh một trang web cá độ trên những ly nước, áo, bao bì… một cách dày đặc. Nhiều người cho rằng đây là hành vi quảng bá công khai cho hoạt động cờ bạc. Ngay trong tối 22/9, Công an TP HCM đã gửi giấy mời nhóm nghệ sĩ, ekip tham gia phim ngắn và MV của nhóm Ngũ Hổ Tướng lên làm việc. Tuy nhiên, xoay quanh vấn đề nghệ sĩ dính nghi vấn quảng cáo web cá độ, Thiều Bảo Trâm mới được netizen “đào lại quá khứ” gây xôn xao.

Giữa lúc cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin chấn động này, một vài netizen đã đào lại được đoạn video ghi lại Thiều Bảo Trâm góp mặt tại một sự kiện được cho là quảng bá cho một trang web liên quan đến cá độ, cờ bạc. Đáng nói, đây là hệ sinh thái cá độ có quy mô lớn tại Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực.