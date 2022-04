Thiều Bảo Trâm lần đầu thể hiện live ca khúc mới đã bị 'oét'

Tuy nhiên, không rõ có phải do lần đầu song ca với một giọng ca nội lực như Vũ Cát Tường hay sao mà Thiều Bảo Trâm lập tức bị... "oét" thấy rõ.

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể, ở ngay phần mở đầu đoạn clip, Thiều Bảo Trâm đã có ngay một nốt chênh phô ở câu hát: "Dẫu đau nhưng em sẽ quên được anh".