Theo đó, nữ ca sĩ đã mang đến cho khán giả một ca khúc sôi động với phần âm nhạc được remix lại khiến cho phần biểu diễn thêm phần bùng nổ, cùng với đó là những nét vũ đạo cực cuốn hút mà Thiều Bảo Trâm thể hiện.

Thiều Bảo Trâm khoe visual "cực mẩy" nhưng vẫn bị netizen trừ điểm

Ở màn trình diễn gần như hoàn hảo này, Thiều Bảo Trâm bất ngờ nhận phải một điểm trừ từ phía cộng đồng mạng.