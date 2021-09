Thiều Bảo Trâm giảm xệ mặt bằng phương pháp 'lạ mà quen'

Những ngày ở nhà tránh dịch, hội sao Việt tích cực dành thời gian chăm sóc bản thân như tập tành hay chăm sóc da. Thiều Bảo Trâm cũng không ngoại lệ.

Tự nhận có "một sự má mỡ sắp đến" nên, tình cũ Sơn Tùng M-TP tích cực cải tạo làn da bằng cách dùng một miếng đá thạch anh để massage mặt.

Phương pháp này tưởng lạ mà quen, bởi thời gian gần đây cũng được rất nhiều tín đồ làm đẹp ưa thích.

Clip Thiều Bảo Trâm giảm mỡ má, xệ da tại nhà



Giọng ca "Một Mình Có Buồn Không" sử dụng một miếng đá, miết nhẹ nhàng lên da mặt theo chiều từ dưới lên

Được biết, kỹ thuật tự massage như Thiếu Bảo Trâm có tên gọi là Gua sha, lấy cảm hứng từ một phương pháp trị liệu truyền thống của Trung Quốc. Gua sha có lịch sử hàng trăm năm, được áp dụng đầu tiên trong các gia đình quyền quý thời xưa ở Trung Quốc.