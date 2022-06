Thiều Bảo Trâm chưa nghĩ đến đám cưới dù đã ở tuổi 28

Khởi động thành công với single Sau Lưng Anh Có Ai Kìa giành Top 1 Trending YouTube và No.1 các BXH nhạc số, mini album after YOU và MV thứ 2 của Thiều Bảo Trâm sẽ tiếp tục chinh phục khán giả bằng âm nhạc đầy cảm xúc cùng hình ảnh đẹp đẽ, xúc động.

Mới đây, Thiều Bảo Trâm đã ra mắt mini album after YOU và MV Chúng Ta Làm Bạn Được Không.

Khi được hỏi trong MV có cảnh mặc áo cưới, tưởng tượng về một đám cưới với người yêu cũ, nữ ca sĩ bộc bạch: "Năm nay tôi cũng 28 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến đám cưới, bởi bản thân có rất nhiều thứ muốn làm.

Tôi thấy cần tập trung nhiều hơn cho âm nhạc, và nhà tôi có 4 chị em gái thì 2 chị đầu tiên đã lấy chồng rồi, đến lượt tôi, tôi nói với bố mẹ sẽ lấy chồng muộn nhất. Tôi muốn gánh vác trách nhiệm được bên cạnh ba mẹ lâu nhất, được chăm sóc, được đưa ba mẹ đi đến thật nhiều nơi".

Chia sẻ của Thiều Bảo Trâm về chuyện kết hôn

Mỗi MV Thiều Bảo Trâm cho ra mắt thường khiến nhiều người nghĩ cô đang đưa chuyện tình cảm đổ vỡ của mình vào... Lý giải điều này, nữ ca sĩ tâm sự: "Thực ra câu chuyện không liên quan gì đến cuộc đời của tôi đâu. Tôi khẳng định bản thân không làm MV để kể chuyện về cuộc đời mình.