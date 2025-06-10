Thiết kế nhà phố đan xen phong cách hiện đại kết hợp với truyền thống

Ánh sáng tự nhiên được sắp đặt khéo léo, thông qua các lớp cửa kính, len qua từng viên ngói, biến sinh hoạt thường ngày thành khoảnh khắc giao hòa cùng thiên nhiên.

Từ thang chéo được bố trí sát tường dẫn lên các tầng là những phòng ngủ, phòng làm việc. Các giếng trời và ô thoáng được phân chia khéo léo để lấy ánh sáng và đối lưu không khí theo trục đứng căn nhà.