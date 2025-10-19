Thiết kế ngôi nhà 80m2 đầy ắp 'ký ức' con gái tặng mẹ

Ngôi nhà được thiết kế theo tinh thần giản dị, gần gũi, kết hợp hài hòa giữa cái mới và cái xưa cũ, từ vật liệu, đồ nội thất đến cách tổ chức không gian.

Hồ nước trước hiên trở thành điểm nhấn nhẹ nhàng, nơi bước chân ai cũng chậm lại, để rồi khẽ chạm vào những vệt nắng và làn gió mát len qua bức tường bông gió đầy hoài niệm.