Thiết kế lấy cảm hứng từ sông Hồng ghi dấu ở Tuần lễ Thời trang New York

Các thiết kế ấy cảm hứng từ sông Hồng xuất hiện nổi bật trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang New York 2026, mang dấu ấn văn hóa Việt ra thế giới.

Tại Tuần lễ Thời trang New York 2026, nhà thiết kế Phạm Ngọc Anh giới thiệu bộ sưu tập Eternal River, lấy cảm hứng từ những dòng sông gắn bó với ký ức và hành trình trưởng thành của cô, bên bờ sông Hồng ở Hà Nội, cho tới những năm tháng trưởng thành bên sông Aare và Limmat ở Thụy Sĩ.

Các thiết kế khai thác hình ảnh dòng chảy qua chất liệu, màu sắc và cấu trúc thiết kế. Những gam xanh trong trẻo, xanh thẫm gợi liên tưởng đến sông băng; các chi tiết xếp nếp, họa tiết gợn sóng và đường cắt may uyển chuyển tạo nên cảm giác vừa mềm mại vừa bền bỉ.

“Dòng sông vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, nhưng luôn giữ nguyên cội nguồn sâu thẳm. Đó cũng chính là tinh thần tôi muốn gửi gắm trong Eternal River – sự tự do, ký ức và vòng chảy bất tận của cuộc đời", Phạm Ngọc Anh chia sẻ.