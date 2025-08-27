Thiết kế để căn hộ nhỏ đủ đầy tiện nghi nhưng không thiếu điểm nhấn

Với các căn hộ chung cư, diện tích nhỏ hay trở thành điểm hạn chế cho thiết kế nội thất. Tuy nhiên với các phương pháp thiết kế tích hợp, điểm yếu này dễ dàng được phá bỏ.

Phòng khách + bếp + ăn liên thông trên cùng một diện tích mở là phương án được nhiều gia chủ lựa chọn bởi tính cơ động và giải phóng không gian khỏi các bức tường che chắn. Không gian mở cũng tạo cảm giác diện tích phòng lớn và thông thoáng hơn.