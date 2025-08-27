Thiết kế để căn hộ nhỏ đủ đầy tiện nghi nhưng không thiếu điểm nhấn

Thúy Hiền| 27/08/2025 09:57

Khám phá cách tối ưu không gian căn hộ nhỏ với thiết kế tiện nghi, tinh tế và điểm nhấn độc đáo để tạo không gian sống lý tưởng.

fb-img-1756095745144.jpg

Với các căn hộ chung cư, diện tích nhỏ hay trở thành điểm hạn chế cho thiết kế nội thất. Tuy nhiên với các phương pháp thiết kế tích hợp, điểm yếu này dễ dàng được phá bỏ.

fb-img-1756095754149.jpg
fb-img-1756095746966.jpg

Phòng khách + bếp + ăn liên thông trên cùng một diện tích mở là phương án được nhiều gia chủ lựa chọn bởi tính cơ động và giải phóng không gian khỏi các bức tường che chắn. Không gian mở cũng tạo cảm giác diện tích phòng lớn và thông thoáng hơn.

fb-img-1756095751896.jpg
fb-img-1756095748994.jpg

Bếp chữ i cùng các hệ tủ kín hoặc mở đều cho cảm giác gọn gàng bởi diện tích lưu trữ lớn.

fb-img-1756095758289.jpg

Khu vực sảnh dễ bị bỏ qua nhưng thực tế lại là nơi có thể "giấu đồ" nhiều nhất nếu sử dụng các hệ tủ song song hai bên lối vào.

fb-img-1756095760548.jpg
fb-img-1756095762688.jpg

Các phòng ngủ cùng các hệ tủ + giường + bàn làm việc là phương án hiệu quả cho tiện nghi trong sinh hoạt. Vừa gọn gàng vừa giải phóng không gian cho các hoạt động thư giãn nghỉ ngơi.

fb-img-1756095781494.jpg
fb-img-1756095776759.jpg
fb-img-1756095793235.jpg
fb-img-1756095796062.jpg
fb-img-1756095785282.jpg
fb-img-1756095798005.jpg

Khu vệ sinh cùng khác không gian khác được thiết kế đồng bộ và thêm các chi tiết điểm nhấn bằng gạch, rèm, màu sơn sẽ giúp không gian trở nên có điểm nhấn và màu sắc cá tính gia chủ.

fb-img-1756095767978.jpg
fb-img-1756095771230.jpg
fb-img-1756095772755.jpg
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/thiet-ke-de-can-ho-nho-du-day-tien-nghi-nhung-khong-thieu-diem-nhan-post1772370.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/thiet-ke-de-can-ho-nho-du-day-tien-nghi-nhung-khong-thieu-diem-nhan-post1772370.tpo
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bất động sản
            Thiết kế để căn hộ nhỏ đủ đầy tiện nghi nhưng không thiếu điểm nhấn
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO