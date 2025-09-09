Thiết kế căn hộ 144m2 với gam màu tươi sáng khởi tạo năng lượng tích cực cho gia chủ

Không gian khách bếp được tổ chức trên một mặt bằng mở tạo cảm giác thông thoáng. Kết hợp với ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ kính lớn cùng màu sắc nội thất nhẹ nhàng, toàn bộ khu vực sinh hoạt chung mang lại năng lượng tươi sáng.

Các phòng ngủ được thiết kế đơn giản nhưng thống nhất với tổng thể nhờ màu sắc tươi sáng, nội thất tối giản cùng ánh sáng tự nhiên.