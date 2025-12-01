Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau

Cảm hứng Nhật Bản: Không gian tiếp theo mở ra một thế giới tĩnh lặng và thiền định. Ảnh hưởng từ kiến trúc Nhật thể hiện rõ qua bố cục phi đối xứng, vách Shoji,chiếu Tatami, chất liệu gỗ sồi sáng, tường sơn vôi và ánh sáng khuếch tán tự nhiên. Không gian được tổ chức mở, gắn kết các khu chức năng bằng khoảng trống và sự liên tục của ánh sáng. Mọi chi tiết đều được giản lược chỉ còn lại sự tinh khiết trong vật liệu, nhịp điệu ánh sáng và âm hưởng của tĩnh tại. Đây là tầng gợi cảm giác thiền, nơi người ở có thể thả mình trong không khí yên ả, giữa một Hà Nội náo nhiệt phía ngoài khung cửa.

Cảm hứng Bắc Âu : Tầng trên cùng mang tinh thần Bắc Âu sáng, nhẹ và tự nhiên. Không gian được mở rộng tối đa với hệ cửa kính lớn hướng hồ, đưa ánh sáng và cảnh quan vào bên trong.

Tông màu trung tính, nền gỗ sáng và các điểm nhấn nội thất màu xanh rêu, nâu đất tạo cảm giác thư thái và hiện đại.

Sự kết hợp giữa thiết kế Scandinavian và ngôn ngữ bản địa được thể hiện qua cách chọn vật liệu: vải thô, gỗ sồi, mây tre, sơn vôi… tất cả đều gần gũi nhưng được tinh lọc kỹ lưỡng, mang lại một không gian vừa giản dị vừa sang trọng.