Thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Riêng năm 2024, số tiền thiệt hại do hoạt động lừa đảo là trên 4.200 tỷ đồng. Thông tin được thượng tá Nguyễn Thành Chung, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an chia sẻ tại Diễn đàn “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá”, sáng 2/10 tại Hà Nội.

Nhận xét thị trường tài sản mã hóa Việt Nam đang diễn ra sôi động, song ông Chung chỉ ra thực tế bên cạnh giao dịch trên sàn quốc tế, hoạt động trao đổi, mua bán tài sản mã hóa giữa cá nhân với cá nhân trên không gian mạng còn được tổ chức theo dạng "chợ đen".

Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an chia sẻ về bức tranh tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa. Ảnh: VBA

Nhiều hội nhóm kín mua bán, trao đổi tài sản mã hóa tồn tại trên mạng xã hội như "MUA BÁN USDT VIỆT NAM" với gần 400.000 thành viên, "Mua Bán USDT Miền Trung - Trade Coin" với 73.000 thành viên, "Chợ đen Bitcoin Remitano USDT" với trên 13.000 thành viên. Đáng chú ý, uy tín của người mua, người bán chỉ dựa vào đánh giá của thành viên kỳ cựu trong nhóm.