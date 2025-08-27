Thiết bị báo rung quán đồ uống gây nhiễu làm tê liệt loạt ô tô, xe máy tại Hải Phòng

"Thủ phạm" gây nhiễu là bộ thiết bị báo rung không dây TRND16 gồm 16 thẻ, được sử dụng để thông báo nhận đồ uống tại quán Mr Good Tea tại địa chỉ số 4, phố Phạm Ngũ Lão, phường An Biên, Hải Phòng.

Từ cuối tháng 7/2025, nhiều người dân và cán bộ làm việc tại khu vực Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tại địa chỉ số 1, phố Phạm Ngũ Lão, phường An Biên, Hải Phòng phản ánh hiện tượng các thiết bị khóa thông minh (smart key) của ô tô, xe máy không hoạt động. Theo ghi nhận, các phương tiện chỉ có thể khởi động khi được di chuyển ra khỏi khu vực khoảng 50m.

Tiếp nhận thông tin phản ảnh, ngày 20/8, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V (Cục Tần số vô tuyến điện) đã cử đoàn công tác đến hiện trường để kiểm tra, xác định nguyên nhân.