Thiền trong quan tài trở thành xu hướng thư giãn ở Nhật Bản

Mặc dù những quan tài này được thiết kế theo phong cách trong tang lễ Phật giáo, nhưng các buổi thiền định của Kanoke-in thì mọi tín ngưỡng đều được chào đón - Ảnh: Japan Today

Người Nhật Bản rất thích tìm những nơi thanh vắng để thư giãn. Cho dù đó là một quán cà phê ấm cúng, suối nước nóng bên sườn núi hay chỉ là một công viên với những chiếc ghế dài dọc theo lối đi rợp bóng cây... tất cả miễn là có một nơi nào đó để họ có thể nghỉ ngơi là được.

Vì vậy, dịch vụ Meiso Kukan Kanoke-in - thiền trong quan tài - một địa điểm thư giãn mới khai trương ở khu phố Takadanobaba ở Tokyo, có vẻ không phải là một ý tưởng kỳ lạ ở Nhật.

"Chúng tôi gọi dịch vụ của mình là một trải nghiệm thiền định, nơi bạn có thể nhìn vào cuộc sống thông qua ý thức về cái chết" - đơn vị cung cấp dịch vụ thiền trong quan tài Meiso Kukan Kanoke-in, hay gọi tắt là Kanoke-in - cho biết.

Kanoke-in cung cấp việc sử dụng quan tài làm nơi để thiền. Mọi người sẽ vào nằm trong quan tài. Mỗi buổi thiền kéo dài trong 30 phút. Trong đó mọi người được khuyến khích suy nghĩ tùy thích về bất cứ điều gì trong tâm trí của mình. Hoặc, nếu thích, người tham gia chỉ đơn giản là cho bản thân nghỉ ngơi để suy nghĩ về bất cứ điều gì khi âm nhạc chữa lành vang lên và hình ảnh nhẹ nhàng được chiếu lên trần nhà.

Mặc dù chỉ là nơi để thiền nhưng những chiếc quan tài này được làm như thật. Nó làm theo đúng phong cách được sử dụng trong đám tang của người Nhật Bản. Có nghĩa là ngoài nắp chính chạy dọc theo chiều dài của quan tài, nắp hòm còn có một lỗ phụ để hiển thị khuôn mặt của người đã khuất. Chỉ khác là, đối với các buổi thiền của Kanoke-in, ngăn mặt được mở, nhưng nếu khách hàng muốn thì có thể yêu cầu mở luôn cả nắp chính.

Tuy nhiên, nơi thiền cũng có một số hạn chế như khách hàng phải từ 18 tuổi trở lên và không cao hơn 185cm và không nặng hơn 90kg.

Đại diện Kanoke-in nói rằng những người tham gia phải có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, vì mục đích của nơi này là cung cấp một bầu không khí độc đáo nhưng không gây ra phản ứng trầm cảm ở những người mắc các tình trạng tâm lý. Và, đương nhiên, những người mắc chứng sợ hãi, sợ ngạt cũng được khuyên rằng dịch vụ này không dành cho họ.

Các buổi thiền có giá 2.000 yên (khoảng 350.000 VND) và thường được tổ chức 4 lần/ngày.

Thảo Nguyễn (theo Japan Today)