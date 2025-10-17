Thiên thần nội y mất chất, hết thời

Thiên thần mất chất

Ngày 15/10, show diễn nội y Victoria’s Secret Fashion Show trở lại, được tổ chức ở Steiner Studios, thành phố New York, Mỹ. Không còn sân khấu hào nhoáng, chương trình tạo điểm nhấn bằng việc chọn "thiên thần" đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực, nêu thông điệp nữ quyền hiện đại.

Tuy nhiên, với khán giả gắn bó với VSFW từ những năm đầu 2000 - thời hoàng kim của thương hiệu nội y, chương trình năm nay để lại cảm giác hụt hẫng hơn là thỏa mãn.

Năm nay, Victoria's Secret tiếp tục "khai tử" Fantasy Bra - mẫu "nội y vua" từng được xem là niềm kiêu hãnh của thương hiệu.

Fantasy Bra được giới thiệu lần đầu năm 1996, được trình diễn bởi siêu mẫu Claudia Schiffer. Suốt 20 năm, số lượng thiên thần nội y có đặc quyền diện áo lót kim cương đếm trên đầu ngón tay, có thể kể đến Tyra Banks, Gisele Bündchen, Heidi Klum, Adriana Lima, Candice Swanepoel...

Victoria's Secret Fashion Show trở lại với nhiều nỗi thất vọng.

"Áo lót đính kim cương", pha lê Swarovski trị giá hàng triệu USD không chỉ là trang sức xa xỉ mà còn là niềm tự hào, biểu tượng cho sự thịnh vượng của thương hiệu nội y. Việc Victoria's Secret loại bỏ Fantasy Bra đồng nghĩa đánh mất linh hồn của thương hiệu.