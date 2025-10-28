Thiện Nhân: 'Vì bị bỏ rơi con mới được làm con của mẹ, giá như khi bỏ con, người ta gói con gọn hơn thì mẹ không phải vất vả như vậy'

Mười chín năm trước, trong một vườn chuối ở Quảng Nam, người ta phát hiện một bé trai hơn một tuần tuổi, bị bỏ lại trong tình trạng cơ thể thương tổn nghiêm trọng, mất đi một phần thân thể. Khi được cứu, Thiện Nhân gần như không còn cơ hội sống sót. Nhưng chính trong khoảnh khắc mong manh ấy, một câu chuyện kì diệu bắt đầu viết tiếp.
Đó là khi nhà báo Trần Mai Anh - người phụ nữ xa lạ đã có hai con, nhưng đầy lòng trắc ẩn, từ Hà Nội vào Quảng Nam tìm đến bệnh viện, ôm lấy em vào lòng và quyết định nhận nuôi. Từ đó, chị trở thành người mẹ thứ hai, người không sinh ra Thiện Nhân, nhưng sinh ra một hành trình sống khác - trọn vẹn bằng tình yêu thương.
Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày không dễ dàng. Hai mẹ con rong ruổi khắp nơi để tìm cơ hội chữa trị, từ Việt Nam sang Ý, Mỹ… Mỗi lần phẫu thuật là một lần thử thách, nhưng Thiện Nhân vẫn kiên cường, còn mẹ Mai Anh thì chưa một phút buông tay.
Từ đứa bé bị bỏ rơi với thương tật 75%, Thiện Nhân giờ đã trở thành chàng sinh viên 19 tuổi, học ngành Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo với suất học bổng 85% tại một trường đại học quốc tế. Em sống tích cực, độc lập, và vẫn giữ nụ cười hiền hậu như ngày nào.
Khi đã trưởng thành, nhìn lại chặng đường ấy, Thiện Nhân nói một câu khiến hàng triệu người lặng đi:
"Nhờ bị người đẻ ra con bỏ rơi thì con mới may mắn được làm con mẹ. Nhưng nếu lúc bỏ con mà gói con gọn gọn tí rồi để ở đâu an toàn, đỡ bị con thú ăn thì mẹ bây giờ đỡ vất vả hơn..." (trích: Báo Thanh niên).
Câu nói ấy khiến hàng triệu người xúc động. Đó không phải là lời oán trách mà đầy bao dung, chứa đựng lòng biết ơn sâu sắc. Từ đứa bé bị bỏ rơi, em nói về mẹ mình bằng giọng yêu thương, thấu hiểu - như thể mọi nỗi đau quá khứ đã được hóa giải trong vòng tay của người mẹ nhân hậu.
Giờ đây, ở tuổi 19, Thiện Nhân là sinh viên ngành Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo, nhận học bổng 85% tại một trường đại học quốc tế. Em sống tích cực, độc lập và luôn mong được trao đi yêu thương - giống như cách em từng nhận được. Trong một lần chia sẻ, Thiện Nhân nói:
"Con chưa bao giờ nghĩ yêu thương lại là một áp lực. Mình chỉ đơn giản là yêu thương lại thôi, sao phải áp lực? Với những sự giúp đỡ mà mình đã nhận được, nếu lúc này mình còn trẻ, chưa đủ tuổi để trả ơn được cho họ thì sau này mình làm cũng không muộn, mình có thể giúp họ, cũng có thể giúp đỡ người khác, miễn sao mình mang lại được những niềm vui cho mọi người như mình từng nhận được".
Một người trẻ từng trải qua tận cùng mất mát, lớn lên giữa yêu thương, giờ đây chọn yêu thương - nhẹ nhàng, tự nhiên như hơi thở.
Nhìn lại hành trình của Thiện Nhân, người ta tin rằng tình yêu có thể cứu rỗi cả cuộc đời. Nếu ngày xưa, không có người phụ nữ ấy - nhà báo Trần Mai Anh - dám vượt qua mọi định kiến, dám ôm lấy một sinh linh nhỏ bé giữa bão tố, thì có lẽ thế giới này đã thiếu đi một biểu tượng về lòng nhân ái.
Câu nói “Vì bị bỏ rơi con mới được làm con của mẹ” không chỉ là lời tri ân, mà còn là thông điệp về sự hồi sinh và bao dung. Nó nhắc chúng ta rằng: đôi khi, chính trong nghịch cảnh tăm tối nhất, con người vẫn có thể tìm thấy ánh sáng - nếu được chạm tới bằng tình thương.