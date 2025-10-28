Thiện Nhân: 'Vì bị bỏ rơi con mới được làm con của mẹ, giá như khi bỏ con, người ta gói con gọn hơn thì mẹ không phải vất vả như vậy'

Mười chín năm trước, trong một vườn chuối ở Quảng Nam, người ta phát hiện một bé trai hơn một tuần tuổi, bị bỏ lại trong tình trạng cơ thể thương tổn nghiêm trọng, mất đi một phần thân thể. Khi được cứu, Thiện Nhân gần như không còn cơ hội sống sót. Nhưng chính trong khoảnh khắc mong manh ấy, một câu chuyện kì diệu bắt đầu viết tiếp.

Câu chuyện về "chú lính chì" Thiện Nhân khiến hàng triệu người xúc động.

Đó là khi nhà báo Trần Mai Anh - người phụ nữ xa lạ đã có hai con, nhưng đầy lòng trắc ẩn, từ Hà Nội vào Quảng Nam tìm đến bệnh viện, ôm lấy em vào lòng và quyết định nhận nuôi. Từ đó, chị trở thành người mẹ thứ hai, người không sinh ra Thiện Nhân, nhưng sinh ra một hành trình sống khác - trọn vẹn bằng tình yêu thương.

Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày không dễ dàng. Hai mẹ con rong ruổi khắp nơi để tìm cơ hội chữa trị, từ Việt Nam sang Ý, Mỹ… Mỗi lần phẫu thuật là một lần thử thách, nhưng Thiện Nhân vẫn kiên cường, còn mẹ Mai Anh thì chưa một phút buông tay.