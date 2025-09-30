'Thiên nga nước Úc' Nicole Kidman chia tay chồng sau 19 năm mặn nồng

Các phương tiện truyền thông giải trí phương Tây dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Nicole Kidman và Keith Urban đã không còn bên nhau. "Đôi khi mối quan hệ chỉ đơn giản diễn ra theo chiều hướng kết thúc" - nguồn tin giấu tên nói với tờ New York Post.

Trang thông tin giải trí TMZ cho biết Keith Urban và Nicole Kidman đã ly thân kể từ tháng 6. Thời điểm đó, minh tinh gạo cội chia sẻ bức ảnh chụp cô cùng chồng nhạc sĩ lên Instagram để kỷ niệm ngày cưới của họ.

Keith Urban được cho là đã chuyển khỏi nhà chung của cặp đôi tại Nashville - Mỹ, mua một căn nhà khác cũng trong cùng khu vực.