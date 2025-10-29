'Thiên đường ẩm thực’ quanh Nhà thờ Lớn Hà Nội, níu chân khách từ sáng đến tối

Khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội luôn đông đúc, tấp nập. Ảnh: Huy Nguyễn

Hàng loạt quán phở nổi tiếng

Ghé thăm khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội sáng sớm, du khách có thể thưởng thức phở ngon ở phở Tư Lùn Ấu Triệu, phở Oanh Thọ Xương hay phở 10 Lý Quốc Sư.

Nằm cạnh Nhà thờ Lớn Hà Nội, mỗi ngày, quán phở Tư Lùn đều tấp nập thực khách. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh thực khách xếp hàng dài chờ đợi hay tự tay xếp ghế nhựa, bê phở và ngồi thưởng thức trên vỉa hè.

Quán phở này được trao giải Bib Gourmand (quán ăn ngon với giá cả phải chăng) của Michelin trong 3 năm liên tiếp, từ 2023-2025.

Khác với hầu hết quán phở Hà Nội khi sử dụng nước dùng trong, phở của quán có nước đục, béo ngậy. Thịt bò tươi được thái bằng máy nhưng trước khi phục vụ món phở tái, chủ quán dùng dao đập dập rồi miết mỏng, khéo léo đặt thịt vào bát, đổ nước dùng sôi sùng sục lên trên.

Cách làm này giúp giữ được độ ngọt của thịt. Mỗi bát phở tại quán có giá từ 55.000 đồng.