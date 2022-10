Thiên Ân trình diễn an toàn, Thùy Tiên sáng bừng tại Indonesia

Tuy nhiên, màn thể hiện của Thiên Ân được cho là an toàn.



Được biết, đây chỉ là đêm trình diễn mang tính chất quảng bá hình ảnh, không phải vòng thi phụ thuộc Miss Grand International 2022.

Clip: Phần trình diễn của hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Cũng góp mặt trong đêm diễn là đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Nguyễn Thúc Thùy Tiên.