Thiên An: 'Mong mọi người công nhận tôi bằng thực lực'

Một số hình ảnh thân mật giữa Anh Tú và Thiên An xuất hiện trong trailer

Là một diễn viên nhưng lại được biết đến qua chuyện có con với Jack, Thiên An cũng đôi lúc chạnh lòng. Nhưng cô tự nhủ phải mạnh mẽ, cố gắng nhiều hơn, chỉ sẽ sợ và buồn hơn khi mọi người phủ nhận công sức của mình mà thôi.

Thiên An cũng khẳng định hiện tại cô ổn, dù vẫn còn nhận được những bình luận tiêu cực nhưng cô bỏ ngoài tai và nhìn về phía trước mà tiếp bước.



Tạo hình của Thiên An trong phim



Clip Thiên An chia sẻ về vai diễn trong phim

Đối thủ nặng kí của Thiên An là Quỳnh Lương trong vai rich kid chân chính Liên Phạm. Đây cũng là lần đầu Quỳnh Lương thử sức với điện ảnh, cô cho biết tuy giờ đây cô đã là “diễn viên Quỳnh Lương" nhưng vẫn còn chưa có nhiều người công nhận, và Quỳnh Lương hy vọng khán giả sẽ có cái nhìn khác về mình.