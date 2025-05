Thiên An: Jack từ chối để tên trong giấy khai sinh con gái, né giám định ADN

Đáng chú ý, phía Jack cho biết Thiên An "chấm dứt liên lạc, ngăn cản nghệ sĩ Jack - J97 thăm nom, gặp gỡ cháu Trần Nguyễn Yến Đan từ khi cháu sinh ra đến nay". Họ cũng xác nhận đã nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để xác định quan hệ cha con với bé Yến Đan và thực hiện quyền nuôi dưỡng theo quy định pháp luật.

"Dù bà Trần Nguyễn Thiên An không nêu tên nghệ sĩ Jack - J97, nội dung các bài viết đã khiến nhiều đơn vị truyền thông diễn giải và cung cấp thông tin sai lệch nghiêm trọng trong dư luận xã hội", phía Jack tuyên bố.

Theo công ty quản lý của Jack, họ đã nộp đơn tố cáo Thiên An đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi đăng tải bài viết trên Facebook vào ngày 19/1/2025 và 20/1/2025. Trong những bài viết này, Thiên An đã chỉ trích một fan của Jack vu khống cô, đồng thời tiết lộ từng hai lần bị ép bỏ thai trước khi sinh bé Sol (tên thật là Trần Nguyễn Yến Đan).

Jack khởi kiện Thiên An vì "đăng tin sai sự thật"

Jack và mẹ con Thiên An. Ảnh: Tư liệu

Thiên An phủ nhận các cáo buộc

Chỉ 2 ngày sau, ngày 28/5, phía luật sư của Thiên An phát đi thông cáo báo chí bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc từ phía Jack.

Phía Thiên An khẳng định hoàn toàn phủ nhận việc đăng tải những nội dung gây tranh cãi trên mạng xã hội. Đặc biệt, nội dung "bà Trần Nguyễn Thiên An đã phải gỡ bỏ các bài viết gây nhầm lẫn" như phía Jack đã tuyên bố là không có cơ sở vì Thiên An chưa nhận được quyết định xử phạt hay kết luận vi phạm nào từ cơ quan có thẩm quyền.