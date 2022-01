Thiên An được đóng chính ‘Mưu kế thượng lưu’ vì hoàn cảnh mẹ đơn thân?

Thiên An từng được biết đến là bạn gái cũ của ca sĩ Jack. Sau mối tình nhiều ồn ào, người đẹp hiện một mình nuôi con. Vì lẽ đó, nhiều người đặt nghi vấn liệu đạo diễn ưu ái giao vai chính cho Thiên An có phải vì thương cảm cho hoàn cảnh đơn thân của cô.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ: Thiên An, Anh Tú và Quỳnh Lương, Bảo Anh, Tam Triều Dâng, được ấn định ngày ra rạp vào mùng 3 Tết.

Đạo diễn Bửu Lộc thẳng thắn trả lời: “Những phim tôi làm trước đây như Tấm Cám – Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn đều tuyển chọn diễn viên kỹ lưỡng. Ninh Dương Lan Ngọc, Isaac hay Hạ Vi, Diễm My 9X… đều phải qua casting trước khi nhận vai. Thiên An cũng không ngoại lệ. Tôi muốn tìm kiếm những gương mặt mới cho điện ảnh, để có thêm luồng gió mới, sinh động và tươi trẻ”.

Anh Tú và Thiên An...

... và Quỳnh Lương là bộ ba diễn viên chính trong phim

Lần đầu thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, Thiên An thừa nhận vai diễn Diana có nhiều nét tương đồng với bản thân nên tìm được sự đồng cảm. Còn lại, cô diễn dựa vào bản năng do chưa được đào tạo bài bản. Thiên An hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ sau phim này.

Nổi lên từ sê-ri phim Chị Mười Ba của Thu Trang, Anh Tú cho biết điều thu hút anh ở dự án mới chính là đạo diễn Bửu Lộc. Diễn viên điển trai gửi lời cảm ơn Bửu Lộc vì giúp anh và các đồng nghiệp có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất trên màn ảnh.