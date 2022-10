Thiên Ân đẹp ấn tượng tại Miss Grand, tiếng Anh 'nhai mic'

Your browser does not support the video tag.

Trong clip khác, Thiên Ân dùng song ngữ Anh - Thái nói về bản thân.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, tại Long An, đang là sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM. Người đẹp sinh trưởng trong một gia đình khó khăn, mồ côi mẹ, thời gian qua làm thêm tại một cửa hàng mắt kính để trang trải cuộc sống, lo cho việc học.

Cô đăng quang Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - vào tối 1/10. Thiên Ân chỉ có vỏn vẹn 2 ngày chuẩn bị để lên đường tới Indonesia thi đấu, kể từ đêm đăng quang gần như không có thời gian ngủ.

Mặc dù chưa qua "traning" nhiều mặt, lần đầu tiên đi máy bay trong đời, song Thiên Ân xuất hiện khá tự tin tại Indonesia.