Thiên An: 'BTS là động lực giúp vượt qua khó khăn'

Như mọi cô nàng 9x khác, Thiên An cho biết mình cũng rất “mê” nhóm nhạc BTS nên đã vô cùng hào hứng khi tham gia sự kiện. Cô nàng tiết lộ thích nhất là thành viên Jung Kook nhưng lại hay nghe nhạc của Suga.

“An không chỉ thích BTS vì nhan sắc, tài năng của họ mà An còn biết được nhiều câu chuyện đằng sau đó. An biết rằng để thành công như hiện tại thì BTS đã trải qua những khó khăn gì. Và chính những năng lượng tích cực mà An thấy được ở BTS đã thành động lực giúp An vượt qua nhiều áp lực trong cuộc sống”, nữ diễn viên nói thêm. Dù vậy, Thiên An lại không dám nhận mình là một ARMY.