Thiên An bị xóa tên

Ngày 17/9, nhà sản xuất chia sẻ thông tin mới về bộ phim kinh dị Cải mả. Điều khán giả và truyền thông chú ý là Thiên An bị gạch tên khỏi dự án, sau khi ồn ào kiện tụng giữa cô và Jack bùng nổ gần đây. Poster mới nhất ghi rõ phim có sự tham gia của Rima Thanh Vy, Avin Lu, Kim Hải, Kiều Trinh...

Nhà sản xuất từ chối trả lời lý do Thiên An bị gạch tên khỏi poster. Phần mô tả thông tin phim cũng không xuất hiện nội dung về Như Yên - nhân vật do nữ diễn viên đảm nhận.

Một tuần trước, Thiên An chia sẻ thông tin cô trở lại điện ảnh với vai Như Yên, sau vai diễn trong Linh miêu: Quỷ nhập tràng. "Như Yên là cô gái đi tìm sự thật đằng sau những điều kỳ bí. Sản phẩm tâm lý gia đình mang theo hơi thở tâm linh dự kiến khởi chiếu ngày 24/10", cô viết trên trang cá nhân.