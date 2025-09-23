Thi trượt bằng lái xe ô tô do không đạp phanh khi giảm tốc độ

Việc sử dụng hệ thống phanh tái tạo của xe điện để giảm tốc có thể giúp việc lái xe trong điều kiện giao thông đông đúc trở nên dễ dàng hơn, bởi người lái không phải liên tục chuyển qua lại giữa bàn đạp ga và phanh.

Tuy nhiên, đây lại là vấn đề gây tranh cãi trong quá trình cấp bằng lái ô tô tại một tỉnh ở Canada.

Một học viên tại North Bay (Ontario, Canada) đã trượt bài thi bằng lái hạng G (có thể lái các loại xe ô tô trừ xe tải hạng nặng hoặc xe khách, xe bus) sau khi dựa vào tính năng phanh tái tạo của Tesla Model Y để giảm tốc độ xe.