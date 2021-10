Nhiều dòng xe máy tại Việt Nam gặp cảnh tiêu thụ khó sau giãn cách xã hội.

Cùng với thương hiệu Honda, hãng Yamaha vẫn tiếp tục kích cầu thị trường trong tháng 10 khi mức giá từ đại lý giảm mạnh từ 5 - 7 triệu đồng so với giá đề xuất. Riêng ba dòng xe phổ thông Grande, Janus và Acruzo có giá thấp hơn 500.000 - 1,5 triệu đồng.



Thị trường xe máy giảm giá mạnh cũng là dự báo của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) với lí do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh số bán hàng quý 3/2021 của các đơn vị thành viên chỉ đạt 367.037 xe các loại, giảm 45,84% so với cùng kỳ năm 2020.



Dự báo khó có tăng trưởng đột biến



Đó là nghiên cứu của hãng ABeam Consulting về dự báo thị trường xe máy khi cho rằng thị trường trong nước đang ở giai đoạn bão hòa.