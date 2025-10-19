Thị trường xe bán tải mất cân đối nghiêm trọng

19/10/2025 10:07

Thị trường xe bán tải Việt Nam đang rơi vào tình trạng mất cân đối rõ rệt khi Ford Ranger gần như "một mình một ngựa" thống lĩnh toàn bộ phân khúc.

Trong khi các đối thủ như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max hay Nissan Navara liên tục sụt giảm doanh số thì Ranger vẫn duy trì vị thế áp đảo, chiếm hơn 80% thị phần.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 9 tháng đầu năm 2025, Ford Ranger đạt doanh số 12.577 xe, bỏ xa đối thủ gần nhất là Mitsubishi Triton với 2.814 chiếc, trong khi Toyota Hilux chỉ bán được 2.504 chiếc. 

Các mẫu xe khác như Isuzu D-Max chỉ đạt 387 chiếc, còn Nissan Navara không công bố số liệu, cho thấy mức tiêu thụ gần như không đáng kể. Mazda BT-50 thậm chí đã âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam sau nhiều tháng doanh số chạm đáy.

Theo VAMA, sức mua toàn phân khúc xe bán tải từ đầu năm đến nay giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu do thuế, phí tăng, chi phí sử dụng cao và xu hướng người tiêu dùng chuyển sang SUV 7 chỗ. Tuy nhiên, Ford vẫn giữ vững ngôi đầu nhờ mạng lưới đại lý phủ rộng, dịch vụ hậu mãi tốt và hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ. 

Ranger vẫn được ưa chuộng tại các tỉnh miền núi, Tây Nam Bộ nhờ khả năng chở hàng, vượt địa hình và dễ sửa chữa. Thậm chí, tại các đô thị, nhiều khách hàng cá nhân cũng chọn Ranger làm xe di chuyển hằng ngày vì thiết kế ngày càng trẻ trung và tiện nghi. Tuy vậy, việc Ranger "gánh team" toàn phân khúc cũng đặt ra lo ngại về sự thiếu cạnh tranh. 

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/thi-truong-xe-ban-tai-mat-can-doi-nghiem-trong-19625101821081327.htm
