Thị trường vé máy bay Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 thêm dồi dào khi tân binh Sun PhuQuoc Airways tham gia

"Nếu chọn vé bây giờ, có thể cả gia đình 4 người sẽ phải tốn 20 triệu đồng chỉ riêng vé máy bay. Do đó, có thể tôi sẽ chờ thêm thời gian để có quyết định phù hợp", anh Hoàng bộc bạch. Trong khi đó, anh Tiến (Phú Quốc) cho biết đang mong chờ tín hiệu từ hãng hàng không mới Sun PhuQuoc Airways xem thế nào để có quyết định sau cùng về lựa chọn của mình. "Nghe đâu họ mở bán vé vào tháng 10 tới và bay từ tháng 11, nên tôi cũng nghe ngóng xem có gì mới để trải nghiệm", anh Tiến cho hay. Sự ra đời của Sun PhuQuoc Airways trong giai đoạn cuối năm 2025 được xem là một tín hiệu đáng mừng cho thị trường. Bởi đến thời điểm hiện tại, hãng hàng không này đã nhận 3 máy bay và phục vụ khách hàng đúng vào dịp cao điểm Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.

Mặc dù không tiết lộ gì về đường bay mới dự kiến khai thác, nhưng với những gì mà Sun PhuQuoc Airways đã trình diễn tại sự kiện thành tựu đất nước, không khó để có thể dự đoán các điểm đến của hãng.



Trong đó, đường bay giữa Phú Quốc và Hà Nội/TP.HCM/Đà Nẵng/Hải Phòng được xem là thế mạnh của chiến lược phục vụ hành khách giai đoạn đầu.



Cùng với đó đường bay trục TP.HCM - Đà Nẵng/Hà Nội cũng được hãng đưa vào danh mục trong đường bay vàng dịp đầu khai thác.



Và trên hết, cũng như với các hãng hàng không đã ra mắt trước đó, giá vé giai đoạn đầu khai thác của Sun PhuQuoc Airways được nhiều khách hàng kỳ vọng sẽ có mức cạnh tranh.

Bên cạnh đó, để mang nhiều hơn trải nghiệm người dùng, Sun PhuQuoc Airways tất nhiên sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi để phục vụ hành khách nhằm tăng thị phần trong tương lai.



Ra mắt trong giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, tân binh Sun PhuQuoc Airways rất có thể sẽ làm nên chuyện trên thị trường với lợi thế vốn có của mình.



Dù đội bay còn khiêm tốn với Vietnam Airlines và VietJet, nhưng so với Vietravel Airlines và Bamboo Airways, Sun PhuQuoc Airways đang lợi thế nhiều về giá trị tương lai cho phi đội hiện tại.

Nếu chất lượng được khẳng định, khả năng Sun PhuQuoc Airways sẽ được đón nhận để trở thành một thế mạnh hàng không nghỉ dưỡng trong tương lai là có cơ sở.