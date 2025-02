Thị trường vàng biến động

Các hiệu vàng lớn ở Hà Nội đều ghi nhận lượng khách đến giao dịch rất đông vào sáng 6-2, thời điểm giá vàng neo cao trên 91 triệu đồng/lượng. Đại diện Tập đoàn Phú Quý cho biết khách hàng chủ yếu chọn mua vàng lấy may đầu năm, với các sản phẩm như Ất Tỵ Đắc Lộc, vàng Thần Tài, Phú Quý cát tường, thường từ 1-2 chỉ.

Dù vậy, cũng không ít khách hàng đến chờ bán vàng ở mức giá cao. Bà Lan, quận quận Ba Đình, cho hay bà đến xếp hàng để bán 2 lượng vàng miếng SJC. "So với thời điểm tôi mua lúc giá ở mức đỉnh thì vẫn lỗ nhưng gia đình cần tiền xây nhà nên quyết định bán" - bà giải thích.

Anh Phạm Duy Nam, ngụ quận Thanh Xuân, cho biết anh đến từ sớm và mất gần 1 giờ để mua 1 lượng vàng với giá niêm yết 91,5 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Việt, ở huyện Mê Linh, cho hay đi chơi qua phố vàng, thấy nhiều người xếp hàng nên cũng chờ đợi để mua 1 chỉ "lấy vía may mắn".

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận lượng khách tăng 10%-20% nhưng giao dịch mua - bán khá cân bằng, giúp ổn định cung - cầu. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận lượng khách tăng tới 40%-50% so với năm trước, đặc biệt trên kênh online. Tuy nhiên, khách chủ yếu tìm mua sản phẩm vàng phong thủy và linh vật tài lộc, không mua vàng trọng lượng lớn. Các doanh nghiệp dự báo ngày vía Thần Tài, giao dịch sẽ tiếp tục sôi động.

Còn tại TP HCM, các cửa hàng của Công ty Vàng Mi Hồng ở quận Bình Thạnh có khách đến giao dịch không quá đông so với ngày thường. Khách chủ yếu hỏi mua nữ trang các loại cho nhu cầu làm đẹp, một số mua để lấy may trước ngày Thần Tài.

Các cửa hàng Mi Hồng trưng bày khá nhiều miếng vàng SJC loại 1 lượng; vàng nhẫn trơn đủ loại và không giới hạn số lượng bán cho khách. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng cho hay 2 ngày qua, khách tới bán vàng nhiều hơn mua, nhất là vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn các loại. "Khách bán vàng nhiều nên giá giảm nhanh trong ngày" - nhân viên cho hay.

Tại chi nhánh Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ở quận 3, khách đến giao dịch nhộn nhịp hơn ngày thường nhưng cũng không đột biến. Nhu cầu của khách chủ yếu là vàng trang sức, các sản phẩm vàng may mắn dịp Thần Tài. Cửa hàng này cũng trưng bày khá nhiều miếng vàng SJC loại 1 lượng và bán theo nhu cầu của khách. Dù vậy, khách đến chủ yếu mua vàng nhẫn loại 1-2 chỉ hoặc các loại vàng may mắn như Kim Bảo Cát Tường 5 chỉ, vàng may mắn Ất Tỵ Kim Thành của PNJ…